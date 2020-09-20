Son dakika... Kone ve Gradel ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Arouna Kone ve yeni transfer Max Gradel, BB Erzurumspor maçında attıkları gollerle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Sivasspor'da Kone ve Gradel rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 75. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna giren deneyimli oyuncu Kone, 82. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Max Gradel ise siftah yaptı. Maçın 86. dakikasında topu ağlara gönderen Gradel ilk golünü Erzurumspor'a atarak büyük sevinç yaşadı. - SİVAS