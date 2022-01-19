Son dakika: Kongo'da İtalyan Büyükelçi'nin öldürüldüğü saldırının failleri yakalandı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde, geçen yıl bir grup isyancı tarafından düzenlenen ve İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio'nun (43) öldürüldüğü saldırının faillerinin yakalandığı bildirildi.
Kuzey Kivu Eyaleti Polis Şefi Aba Van Ang, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplara yönelik operasyonda, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.
Ang, gözaltına alınanlar arasında, geçen yıl Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Attanasio'nun katil zanlılarının da olduğunu bildirdi.
Olay
Ülkenin doğusundaki Goma'dan kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat 2021'de WFP'ye ait konvoya, silahlı bir grup isyancı saldırmıştı.
Saldırıda, Büyükelçi Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Lacovacci ve şoför Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.
KDC hükümeti, saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'nce (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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