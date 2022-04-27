Son dakika... Kongo'da toprak kayması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde toprak koyması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Bukavu şehrinde bulunan Wima Lisesi yakınlarında heyelan meydana geldi.
Yaşanan afet nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ağır yaralandı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkenin doğusunda, sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.
Kaynak: AA
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