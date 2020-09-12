- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük: En az 50 ölü - Son Dakika

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük: En az 50 ölü

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyetinin güneydoğusunda bulunan Kivu eyaletindeki Kamituga kentinde üç altın madeni kuyusu çöktü. Yerel yetkililer dün yaşanan kazada en az 50 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya yaptığı açıklamada, "Üç kuyu su doldu. Kurtarma ekipleri kurbanların cesetlerini bulmaya çalışıyor. Onlarca ölü var" dedi. Belediye başkanı göçüğün şiddetli yağışlar nedeniyle medyana gelmiş olabileceğini söyledi. Sağ kurtulan bir işçi şiddetli yağışlar başladığı sırada üç kuyuda 50'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Ekim ayının başlarında Kongo Demokratik Cumhuriyet'inin Maniema eyaletine bağlı Kampene kentinde bir altın madenin çökmüş, en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkedeki altın madenleri yasa dışı olarak silahlı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Buradaki işçilerin genelde 2-3 dolara çalıştırıldığı belirtiliyor. Ülke ayrıca petrol, mineral, kereste, elmas ve diğer kaynaklar açısından pek çok doğal zenginliğe sahip olmasına rağmen dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.