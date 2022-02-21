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Son dakika... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 21:07
Son dakika... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Biane köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Köyde bulunan birçok evi ve motosikleti yakan isyancılar 3 sivili öldürdü.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için ülkenin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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