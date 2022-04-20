Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü

20.04.2022 09:59
Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medyadaki habere göre operasyon, KDC'de konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.

Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

IS-CAP olarak bilinen grup, KDC haricinde Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.

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Orta Afrika, Kongo, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi öldürüldü - Son Dakika
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