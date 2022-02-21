Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 6 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Bukavu şehrine bağlı Ibanda kasabasında 2 gündür devam eden şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Heyelanda 4'ü aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkenin doğusunda sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.