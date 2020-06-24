Son dakika! Konservelerden 2 ton 700 kilogram afyon çıktı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da emniyet güçleri 2 ton 700 kilogram afyon ele geçirdi.



Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda bir kamyon içerisindeki ton balığı konservelerine gizlenmiş 2 ton 700 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Uyuşturucu madde taşıyan kamyonun Tahran'a girişi sırasında emniyet güçleri tarafından durdurulduğunu belirten Rahimi, kamyonun bir hafta boyunca İran'ın farklı şehirlerine gittiğini söyleyerek, "Emniyet güçleri Şubat ayında bu operasyonu başlatmıştı. Ancak uyuşturucu kaçakçıları bir kaç kez polisi atlatmayı başardılar. Geçtiğimiz gün ise yapılan operasyonda 2 ton 700 kilogram afyon ele geçirildi" dedi. Yapılan operasyonda 3 kişinin tutuklandığını belirten Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Tahran'a getirilmek istendiğini söyledi.



İran, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yolu olarak kullanılıyor. İran'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmak idam kapsamına giriyor. - TAHRAN