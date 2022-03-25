Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti

25.03.2022 16:23
Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde konteynerde meydana gelen yangında, geçimini hurdacılık sağlayan bir kişi hayatını kaybetti.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde konteynerde meydana gelen yangında, geçimini hurdacılık sağlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Şaban Ülker'in yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Konteynerde yaşayan Ülker, yangında hayatını kaybetti. Ülker'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden Şaban Ülker'in cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Akalan Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti
Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti
Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti
Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti

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Acıpayam, Denizli, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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