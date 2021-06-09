Son dakika... Kontrolden çıkan araç sağlık evinin bahçe duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağlık evinin bahçe duvarına çarpıp hurdaya döndü. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 45 AFT 568 plakalı aracıyla Uşak'tan Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Dumanlar Mahallesindeki evine dönerken Kürkçü Mahallesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip mahalledeki sağlık evinin bahçe duvarına çarpan 25 yaşındaki Ramazan Çakal ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ramazan Çakal, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken Ramazan Çakal'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Jandarma komutanlığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA