Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü

02.05.2022 15:44

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç takla attı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü

MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç takla attı. Feci kazada araç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Fırat İdaresindeki 44 ADD 463 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkıp savrularak takla attı. Kazada sürücü araçta sıkışırken, ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken, yapılan kontrollerde araç sürücüsü Burak Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Burak Fırat'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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