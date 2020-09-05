Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi, hurdaya dönen otomobilde sürücü hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kişi, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Hurdaya dönen araçta, sürücü Ersin Aktürk hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nin Orhangazi İznik karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakırlı kavşağında Renault marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Ersin Aktürk (40), 77 BT 024 plakalı otomobiliyle zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil zeytin ağaçlarını devirdi. Ağaca çarpıp duran otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Ersin Aktürk'ün cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kasayı duyarak hastaneye koşan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:07 - Kaynak: İHA
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