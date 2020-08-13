Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil Munzur Çayı'na düştü, 1 ölü

Son dakika gündem haberi: TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu Mehmet Nur Akar, hayatını kaybetti.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin Munzur Çayı'na düşmesi sonucu Mehmet Nur Akar, hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Venk köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Munzur Çayı kenarında kaza yapan otomobilin boş olduğunu tespit etmelerinin ardından arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucunda ilk belirlemelere göre otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen Mehmet Nur Akar'ın cansız bedeni kazanın meydana geldiği 3 kilometre mesafede Munzur Çayı'nda ulaşıldı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Munzur Çayı kenarında kaza yapan otomobilin boş olduğunu tespit etmelerinin ardından arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucunda ilk belirlemelere göre otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen Mehmet Nur Akar'ın cansız bedeni kazanın meydana geldiği 3 kilometre mesafede Munzur Çayı'nda ulaşıldı. Akar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, ekipler, otomobilde başka kişilerin de bulunma ihtimaline karşı bölgede arama çalışmaları sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:40

Kaynak: DHA

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