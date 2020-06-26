Son Dakika: Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı: 3 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Isparta- Eğirdir karayolu 13. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergün Güngör yönetimindeki 06 DR 690 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ergün Güngör, eşi Leman Güngör ve Pakize Yorulmaz yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.