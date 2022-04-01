Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

01.04.2022 17:58

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YY 230 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 54 AAY 526 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Batuhan Saçar - Orkun Kaya/ İHA)

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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