Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

10.05.2022 16:14

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralıMANİSA Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

MANİSA Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Emir K. idaresindeki 45 YA 2333 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Emir K. ve yolcu Rüstem K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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