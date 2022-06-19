Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

19.06.2022 12:38
Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Eyüp K., idaresindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, Besni yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Eyüp K., ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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