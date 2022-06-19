Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Eyüp K., idaresindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, Besni yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Eyüp K., ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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