Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor

Son dakika habere göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı kontrollü normalleşme döneminde Jandarma "Dinamik Denetim" faaliyetlerini sürdürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı kontrollü normalleşme döneminde Jandarma "Dinamik Denetim" faaliyetlerini sürdürüyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde kontrollü normalleşme döneminde Jandarma "Dinamik Denetim" faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü'nün de katılımıyla gerçekleşen denetimlerde vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Kontrollü normalleşme döneminde denetimler artırılarak devam edeceği uyarılara dikkate almayan vatandaşlar cezai işlemler uygulanacağı belirtildi. - ZONGULDAK

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