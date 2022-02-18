Son dakika! Konuşmak için diye gittiği evde karısını öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşiyle konuşmak için evine giden ve çıkan tartışma sonrası tabancayla karısını vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Şubat Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Gül (38) dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Serdar Ö. (41) ile yaklaşık iki ay önce tartışmanın ardından 5 çocuğunu alarak annesinin evine gitti. Serdar Ö. de Çarşamba günü akşam saatlerinde konuşmak için yanına arkadaşı İ.Y'yi alarak Güler Gül'ün bulunduğu kayınvalidesinin evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Serdar Ö, yanında bulunan tabancayla evin balkonundaki Güler Gül'e ateş etti. Gül, tabancadan çıkan kurşunla boynundan yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güler Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Gül'ün cenazesi Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda defnedildi.

Zanlı kısa sürede saklandığı evde yakalandı

Olay sonrası kaçan şüpheli Serdar Ö'yü yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheli ve yanında bulunan arkadaşının Karatay ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese yapılan baskında zanlı Serdar Ö. ile arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

"Güler ile aramızdaki sorunları konuşmak için gittim"

Zanlı Serdar Ö'nün ilk ifadesinde, "Dini nikahlı eşim olan Güler yaklaşık iki ay önce evi boşaltıp çocuklarla annesinin yanına yerleşti. Daha sonra da uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü akşam saatlerinde hem çocukları görmek, hem Güler ile aramızdaki sorunları konuşmak için hem de boşalttığımız evin elektrik, su faturası onun üzerineydi onları konuşmak için evlerine gittim. Güler'i bahçeye çağırdım. Ancak Güler gelmedi ve balkondan bana hakaret etti. Ben de yanımdaki silahı çıkartarak Güler'e ateş ettim" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Serdar Ö. ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA