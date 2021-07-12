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Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı - Son Dakika

Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı

12.07.2021 10:46

Son dakika! Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konutla satışı en yüksek paya sahip olurken; onu 13 bin 401 konut satışı ile Ankara ve 7 bin 522 konut satışı ile İzmir izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise 773 konutla Irak vatandaşlarına gerçekleşti.

TÜİK, Türkiye genelinde haziran ayındaki konut satış istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

105 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Haziran ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %19,6 artarak 105 bin 853 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve %18,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

40 BİN KONUT, İLK KEZ SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %29,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 128 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞINDAKİ SON DURUM

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,0 azalış göstererek 94 bin 639 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve %20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi.

SATIŞLAR, OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE AZALDI

Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %60,9 azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise %25,2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el konut satışları %9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 20 bin 488 oldu.

EN ÇOK KONUTU IRAK VATANDAŞLARI ALDI

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 250 konut ile Afganistan ve 192 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı - Son Dakika Ekonomi


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