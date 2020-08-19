- Konvoylu lig atlama sevinci

Tarım kentinde kutlama konvoyuna onlarca traktör de eşlik etti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 1957 yılında kurulan Erdemli Belediyespor tarihinde 3. kez Bölgesel Amatör Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp sporcuları ve taraftarlar araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Kulüp sporcuları ve taraftarlar araç konvoyu oluşturup şehir turu attı. Tarım kenti olması dolayısıyla konvoya onlarca traktör de eşlik etti.

Erdemli Belediyesi Spor Müdürü Kamil Boran, "Çok mutluyuz, ilçemizi bölgesel ligde temsil edeceğiz. Sene başında şampiyon olmak için yola çıktık. Çok zorlu bir sezon geçirdik. Ama nihayetinde pandemiden sonra maçlar iptal oldu. Daha sonra play-off'larda lider olduğumuz için federasyonun aldığı karar ile Bölgesel Amatör Lig'e çıktık. İnşallah en iyi şekilde ilçemizi temsil edip, önümüzdeki sezon 3. lige çıkarak Erdemli'ye bir ilke daha yaşatmak istiyoruz" dedi.

Kulüp yöneticisi Hüsnü Çevik de, "Bir yıllık çalışmamız sonucunda isteğimiz olan BAL'a çıktık. Hedefimiz 3. lig. Azim ve kararlılıkla 3. lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Kulüp sporcularını, antrenör ve yöneticileri kutlayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Bu sene amacımız Erdemli Belediyespor'u 3. lige taşımak olacak. Bunu mutlaka başaracağız. Bu kentin tarihinde birçok ilklere imza attık. İnşallah futbol anlamında da, BAL'a daha önce de çıkarak bir ilki başarmıştık, takımımızı 3. lige taşıyarak bir ilki daha yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Tollu, sporcular ve yöneticilerden gelecek sezon 3. lige çıkma sözü de aldı.