Son dakika... KONYA 200 küçükbaş hayvan çalan hırsızlardan basın mensuplarına Çek, çek, iyi çek - Son Dakika

Son dakika... KONYA 200 küçükbaş hayvan çalan hırsızlardan basın mensuplarına Çek, çek, iyi çek

Gelen son dakika haberine göre 200 küçükbaş hayvan çalan hırsızlardan basın mensuplarına Çek, çek, iyi çekKONYA'da Kurban Bayramı öncesi iki farklı adresten yaklaşık 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen Mustafa A. (36) ve Recep Y. (37) yakalandı.

200 küçükbaş hayvan çalan hırsızlardan basın mensuplarına Çek, çek, iyi çek

Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin

KONYA'da Kurban Bayramı öncesi iki farklı adresten yaklaşık 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen Mustafa A. (36) ve Recep Y. (37) yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, 'Çek, çek, iyi çek' dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır Köyü'ndeki iki farklı adresten 200 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan Mustafa A. ve Recep Y. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltna alındı. Şüphelilerin sakladıkları 48 küçükbaş hayvan ise bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin diğer koyunları ise sattıkları tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, 'Çek, çek, iyi çek' dedi.

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KONYA 200 küçükbaş hayvan çalan hırsızlardan basın mensuplarına Çek, çek, iyi çek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:01 Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek 14:57 Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:18 Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:27 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
15:01
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
14:57
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
14:35
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
13:38
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
13:18
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
13:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 15:11:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... KONYA 200 küçükbaş hayvan çalan hırsızlardan basın mensuplarına Çek, çek, iyi çek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]