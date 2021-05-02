Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI - Son Dakika

Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI

02.05.2021 16:41

Bir son dakika haberine göre KONYA'da 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22), sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

KONYA'da 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22), sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zanlının olaydan sonra yanında götürdüğü kızı G.M.(2), devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki kızı G.M.'yi de alarak evden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek'in cenazesi, dün toprağa verildi.

EŞİ AFFEDİNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

Ramazan Menek, dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Menek, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan Ramazan Menek, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızı ise devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Ocak ayında kıskançlık nedeniyle Tuba Menek'i bacağından bıçakla yaralanan Ramazan Menek'in, 28 Nisan günü eşinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Erkek çocuk dünyaya getirecek olan 8 aylık hamile Tuba Menek'in ise eşi Ramazan Menek'i, "Beni affet, bir daha yapmayacağım" demesi üzerine çocuklarının babasız yetişmemesi için şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI
Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI
Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI
Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI

Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KONYA 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI, KIZI KORUMAYA ALINDI - Son Dakika


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