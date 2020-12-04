Son Dakika | Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Son Dakika | Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

04.12.2020 21:49
Son Dakika | Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı, System.String[]

Son dakika haberi: Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya'da kısıtlama öncesi kent merkezinde sıkılıkla tercih edilen bazı alışveriş merkezleri ve marketlerde kısa süreli de olsa yoğunluk yaşandı. Vatandaşların, pazartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle gıda ihtiyacını karşılamak için marketlerde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Saat 21.00'den itibaren ise kentin önemli noktalarından Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı Caddesi'nde hareketlilik sona erdi.

Polis ekipleri de kısıtlamanın ardından belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalarına başladı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğu azaldı. Kısıtlama öncesi vatandaşların kent merkezindeki bazı marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21.00'de başlayan kısıtlamayla birlikte şehirler arası yollar da dahil olmak üzere kentteki 7 uygulama noktasında araçları denetliyor ve sürücülere evlerine gitmeleri uyarısında bulunuyor.

Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Aksaray

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı. Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.

Aksaray, Karaman, Konya, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika


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