Camdan bakarken düşüp, hayatını kaybetti

KONYA'da yatalak Duran Tuncer (74), yatağının yanındaki camdan aşağıya bakmak isterken dengesini kaybedip, düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncer hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Belen Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 1'inci katta ailesiyle birlikte oturan yatalak Duran Tuncer, yatağının yanındaki camdan aşağıya bakmak isterken dengesini kaybedip, düştü. Üst kattaki komşuların Tuncer'in düştüğünü fark edip, ailesine haber verdi. Tuncer, çağırılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duran Tuncer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.