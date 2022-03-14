Son dakika: Konya'da 1 kişinin öldüğü park yeri kavgasının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kafede araç park etme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişinin ölmesiyle ilgili 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Karabulut, Furkan Yıldız ve Oğuzhan Uysal ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kafe çalışanı olan sanık Oğuzhan Uysal savunmasında, gündüzleri Fatih Karabulut'un işletmecilik yaptığı bir kafede, akşamları ise başka bir kafede çalıştığını belirterek, söz konusu olaydan bir hafta önce bir grubun Karabulut ile kendisinden haraç istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine haraç isteyenler hakkında polise başvurduğunu ve bu kişilerin yakalandığını iddia eden Uysal, şunları anlattı:

"Olay günü kafede çalışırken Fatih Karabulut ve Furkan Yıldız akşam çalıştığım kafede müşteri olarak çay içiyorlardı. Bu sırada üst kattan bağrışma sesleri geldi. Sesler artınca kapının önüne çıktım, üzerime taş atıyorlardı. Karşı taraftan biri 'silahları getirin' diye bağırıyordu. Bunun üzerine içeri kaçtım. Fatih ile Furkan sesimi duyunca yanıma geldiler. Fatih, 'Aşağıda poşetimiz kaldı' dedi. Aşağı indik poşeti aldık. Poşete bakınca 2 silah olduğunu gördüm. Karşı tarafın daha önce bizden haraç isteyenler olduğunu zannettim. Üzerimize gelip saldırmaya devam edince hem canımı korumak hem de ortamı sakinleştirmek için poşetteki silahlardan biriyle havaya doğru ateş ettim. Şoka girmiştim, birinin vurulduğunu bile görmedim. Kimseyi öldürme ya da birine zarar verme kastım yoktu."

Sanık Karabulut da kendilerinden haraç istenmesi olayından sonra 2 tabanca satın aldığını ileri sürdü.

Olay günü bu nedenle tabanca taşıdığını, kafede olay çıkaranların haraç isteyenler kişiler olduğunu düşündüğünü iddia eden Karabulut, "Masaların üzerindeki eşyaları üzerimize fırlattılar. Bize zarar vereceklerini düşündüğüm için Oğuzhan'dan aldığım silahla havaya ve yere doğru birer el ateş ettim. O an şoka girdim. Kimin vurulduğunu görmedim." beyanlarında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarıyla bilinen Sille Subaşı Mahallesi'nde kafe müşterisi ve bir çalışanı ile mahalleli gençler arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Ömer Faruk Yücetaş (24) tabancayla vurularak yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, hastaneye kaldırılan Yücetaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan kafe müşterileri Fatih Karabulut (22) ve Furkan Yıldız (22) ile kafe çalışanı Oğuzhan Uysal (19) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.