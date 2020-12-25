KONYA'nın Halkapınar ilçesine bağlı 160 nüfuslu Eskihisar Mahallesi, koronavirüs hastası ile temaslı sayısının artması üzerine 4 Ocak gününe kadar karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallede önlem alıp, giriş-çıkışları yasakladı.

Halkapınar'ın kırsal Eskihisar Mahallesi'nde, koronavirüs hastası ile temaslı kişi sayısı 50'ye yükseldi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 4 Ocak Pazartesi gününe kadar mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahalle girişinde önlem alıp, giriş- çıkışları yasakladı.