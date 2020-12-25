Son Dakika | Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
25.12.2020 12:49
Son dakika gündem haberi: KONYA'nın Halkapınar ilçesine bağlı 160 nüfuslu Eskihisar Mahallesi, koronavirüs hastası ile temaslı sayısının artması üzerine 4 Ocak gününe kadar karantinaya alındı.
KONYA'nın Halkapınar ilçesine bağlı 160 nüfuslu Eskihisar Mahallesi, koronavirüs hastası ile temaslı sayısının artması üzerine 4 Ocak gününe kadar karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallede önlem alıp, giriş-çıkışları yasakladı.
Halkapınar'ın kırsal Eskihisar Mahallesi'nde, koronavirüs hastası ile temaslı kişi sayısı 50'ye yükseldi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 4 Ocak Pazartesi gününe kadar mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahalle girişinde önlem alıp, giriş- çıkışları yasakladı.
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