KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 63 gram sentetik bonzai maddesi, 30 gram eroin, 259 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Karatay ilçesinde belirlenen 11 adrese 185 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 63 gram sentetik bonzai maddesi, 30 gram eroin, 259 sentetik hap, 11 silah, 3 kama bıçak, 1 çalındı dizüstü bilgisayar ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği üzerinde durulan 3 bin 225 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.