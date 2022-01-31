Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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Konya'da bugün saat 12.30'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olarak açıklanırken, AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Deprem, Konya ve merkez ilçeleri ile birlikte Burdur, Karaman, Aksaray gibi çevre illerden de hissedildi. Edinilen ilk bilgilere göre afet bölgesinde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4,1; derinliği ise 5,0 olarak açıkladı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

''HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL''

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

KASIM AYINDA DA 5,2 İLE SALLANMIŞTI

Kızılören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Atar da depremi hissettiklerini belirterek, "Depremi şiddetli hissettik. Daha önce yaşananla aynıydı. Mahalle kısa panik yaşadı; ama herkes normale döndü. Herhangi bir can ve hasar kaydı yaşanmadı. "dedi.

Kızılören Mahallesi'nde en son 8 Kasım ayında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.