Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

01.08.2023 18:57

Son dakika: Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KONYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Daha sonra bir açıklama daha yapan AFAD, Selçuklu'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Konya ili Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN KOCA: ACİL BİRİMLERİMİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." dedi.

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem yerin 7.24 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.1

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Çandır-Selçuklu olarak duyurdu. Depremin büyüklüğünün 5.1 olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremde panikle dışarı çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

KONYA VALİLİĞİ: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Konya Valiliği, şu an için olumsuz ihbar gelmediğini söyledi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"EKİPLERİMİZLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Şehrimizde deprem hissettik. Ekiplerimizle ilçelerimizin son durumları hakkında iletişim halindeyiz. Hepimize geçmiş olsun. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz."

Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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