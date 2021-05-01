Konya'da cezaevinden çıktıktan sonra 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren ve 2 yaşındaki kızını alarak kaçan cinayet zanlısı Ramazan M., saklandığı yerde çocuğuyla birlikte yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce eşini bıçakladığı için cezaevine giren Ramazan M. (22), 8 aylık hamile olan eşinin doğum yapacağı gerekçesiyle şikayetini geri alması sonucu cezaevinden çıktı. Daha öncede kıskançlık nedeniyle eşiyle sürekli tartıştıkları öğrenilen Ramazan M., iddiaya göre kapının kendisine açılmaması üzerine balkondan eve girerek, 8 aylık hamile eşi Tuğba Menek'i boğazından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızını alıp kaçan cinayet zanlısı Ramazan M.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından cinayet zanlısı Ramazan M., saklandığı yerde yanında çocuğuyla birlikte yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan M.'nin uyuşturucu, hırsızlık, yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. - KONYA