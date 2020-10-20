Son dakika: Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı - Son Dakika

Son dakika: Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı

20.10.2020 10:57
Son dakika: Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, izleyici ve basın mensupları alınmazken, maktul Hatice Çiftçi'nin annesi Pakize ve babası Kayhan Çiftçi hazır bulundu.

"Çocuğu kasten öldürmek" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yargılanan sanık V.K'nin, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı ve savunmasını yazılı vermek için ek süre istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Anne Pakize Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yürütmeye bile kıyamadığım kızımın acısı hiç azalmadı. Hatice'nin kabrini ziyaret etmeye bile yüreğimiz dayanmıyor." ifadesini kullandı.

Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012'de özel ders aldığı etüt merkezinden çıkan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. 25 Aralık 2012'de Atakent beldesi Akyer mevkisinde cesedi bulunan Çiftçi'nin iple boğulduğu belirlenmişti.

Olayın ardından zanlının yakalanması için soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, maktul Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği almıştı.

İzmir'de başka bir olaya karışan V.K. (38) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. V.K'den alınan örneklerin, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlenmişti. Bunun üzerine Akşehir'e getirilen V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Hatice Çarpar, Akşehir, Konya, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
09:51
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada         
09:15
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
"Acı biber koronavirüsten koruyor" iddiasıyla ilgili açıklama: Bu yanlış bir algıdır         
07:55
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei