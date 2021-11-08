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Müdahale edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Acil serviste tedavi altına alınan ailelerin piknikte bir araya gelerek taze peyniri pişirdikten bir müddet sonra rahatsızlandıkları anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan 2 komşu aileden 9 kişi, yedikleri peynirin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle yerleşim merkezine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Dokuz kişi gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu - Son Dakika

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