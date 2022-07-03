Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

03.07.2022 18:45

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Gevrekli Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Kadri Ekşi'nin (76), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi.

Ekşi, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına alınarak, Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

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