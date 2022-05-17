Son dakika... Konya'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Konya'da araba meselesi tartıştığı babasını öldüren sanığa, "haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Terzi (19) ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Sanık ve babası olan maktul arasında olay günü araba nedeniyle tartışma çıktığı, maktulün sanığı taşla yaralaması ve sanığa hakaret etmesi sonucu sanığın, maktule av tüfeğiyle ateş ettiği ve maktulün silahtan çıkan saçmalar sonucu yaralanmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verdi.

Sanığın "haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, Terzi'nin suçu haksız tahrik altında işlemiş olduğunu belirterek, sanığa 20 yıl hapis cezası verdi. Heyet, takdiri indirim uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

Olay

Meram ilçesi Boruktolu Mahallesi'nde Mayıs 2021'de Mustafa Terzi, tartıştığı babası Yaşar Terzi'yi (52) av tüfeğiyle ağır yaralamıştı. Yaşar Terzi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, oğlu Mustafa Terzi gözaltına alınmıştı.