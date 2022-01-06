Üye Girişi
Son Dakika | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava

06.01.2022 15:06
Son Dakika | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava

Son dakika gelişmesine göre Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Yaprak, Abdurrahman Yaprak, Uğur Hamarat, Hakkı Yaprak, Faruk Gönül ile tutuksuz yargılanan sanıklar Bekir Kaya, Hakan Kahraman, Ziya Korkmaz, Emrullah Aydınlı, Veli Şaşmaz, Coşkun Büyükırmak, Nizamettin Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Coşkun Büyükırmak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü kardeşi için alışveriş yaptığını, ardından da arkadaşlarıyla balık almak için hale geldiğini belirten Büyükırmak, "Arabayı park edip pazar yerine girdiğimiz sırada Bekir Kaya ve yanındakilerle karşılaştık. Bekir Kaya bana baş selamı verdi. Sonra Hüseyin Kale'yi görünce ona hitaben, 'Senin dükkanına gelip balık alacağım' dedim. O sırada nişanlım arayınca telefonla konuşmaya başladım. Bir anda silah sesleri duydum, arabanın arkasına saklandım. 2 kişi bana doğru koşarak geliyordu. Ben de silahımı çıkarıp yere doğru ateş ettim. Sonra merdivenlerden çıkarken ayağımdan vurulduğumu fark ettim. Olaydan 5 gün önce kardeşim birini vurdu. Bu nedenle yanımda tedbir amaçlı silah taşıyordum." ifadelerini kullandı.

Sanık Coşkun Büyükırmak'ın avukatı Musa Doğan da müvekkilinin eyleminin "meşru müdafaa sınırları içerisinde yaralama" olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık Ziya Korkmaz da olay günü Bekir Kaya ile balık almak için hale gittiklerini belirterek, "Bekir Kaya'nın akşam misafiri olacaktı. Kaya ile ben balık almak için tezgahın arkasına girdik. O sırada silah sesleri geldi. Kapı aralığından baktığımda Mustafa Yaprak ve yanında tanımadığım bir kişinin ateş ederek Hakan Kahraman'ın bulunduğu yere doğru koştuğunu gördüm." dedi.

Sanıklardan Abdurrahman Yaprak'ın avukatı Cengiz Erkoyuncu ise Bekir Kaya ve grubunun yağmaya teşebbüs suçunu işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu savundu.

Erkoyuncu, Kaya ve grubunun olay günü balık haline bir plan dahilinde geldiğini iddia ederek, "Hakan Kahraman'ın telefon analizlerinde ortaya çıkan silah edinme çabaları, planlanan yağmanın işaretidir. Bekir Kaya'nın kendisinden haraç istediğini söyleyen tanık Yusuf Ş. ve yeğeni de bu durumun ispatlarındandır." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen, balık halinde mısır unu satan Niyaz Tatlı da olaydan bir gün önce sanık Bekir Kaya'nın ve yanında 3-4 kişi ile balık haline geldiğini söyledi.

Tatlı, "Ertesi gün ben balık almaya Yusuf Ş'nin iş yerine gittiğimde oradaki esnaftan, Bekir'in Yusuf'tan 100 bin lira istediğini duydum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Uğur Hamarat'ın tahliyesine, tutuksuz sanık Ziya Korkmaz'ın tutuklanmasına, duruşmaya katılmadığı tespit edilen sanık Ertuğrul Erdoğan hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki balık halinde 5 Şubat 2021'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklu bulunan 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

YORUMLAR
500

Hakan Kahraman, Bekir Kaya, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava - Son Dakika


Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar         
15:13
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti         
14:58
Kazakistan'da halk neden sokağa çıktı, ne istiyorlar? İşte yangın yerine dönen ülkede olup bitenin özeti Kazakistan'da halk neden sokağa çıktı, ne istiyorlar? İşte yangın yerine dönen ülkede olup bitenin özeti         
14:33
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:10 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:17:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement