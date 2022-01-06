Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Yaprak, Abdurrahman Yaprak, Uğur Hamarat, Hakkı Yaprak, Faruk Gönül ile tutuksuz yargılanan sanıklar Bekir Kaya, Hakan Kahraman, Ziya Korkmaz, Emrullah Aydınlı, Veli Şaşmaz, Coşkun Büyükırmak, Nizamettin Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Coşkun Büyükırmak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü kardeşi için alışveriş yaptığını, ardından da arkadaşlarıyla balık almak için hale geldiğini belirten Büyükırmak, "Arabayı park edip pazar yerine girdiğimiz sırada Bekir Kaya ve yanındakilerle karşılaştık. Bekir Kaya bana baş selamı verdi. Sonra Hüseyin Kale'yi görünce ona hitaben, 'Senin dükkanına gelip balık alacağım' dedim. O sırada nişanlım arayınca telefonla konuşmaya başladım. Bir anda silah sesleri duydum, arabanın arkasına saklandım. 2 kişi bana doğru koşarak geliyordu. Ben de silahımı çıkarıp yere doğru ateş ettim. Sonra merdivenlerden çıkarken ayağımdan vurulduğumu fark ettim. Olaydan 5 gün önce kardeşim birini vurdu. Bu nedenle yanımda tedbir amaçlı silah taşıyordum." ifadelerini kullandı.

Sanık Coşkun Büyükırmak'ın avukatı Musa Doğan da müvekkilinin eyleminin "meşru müdafaa sınırları içerisinde yaralama" olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık Ziya Korkmaz da olay günü Bekir Kaya ile balık almak için hale gittiklerini belirterek, "Bekir Kaya'nın akşam misafiri olacaktı. Kaya ile ben balık almak için tezgahın arkasına girdik. O sırada silah sesleri geldi. Kapı aralığından baktığımda Mustafa Yaprak ve yanında tanımadığım bir kişinin ateş ederek Hakan Kahraman'ın bulunduğu yere doğru koştuğunu gördüm." dedi.

Sanıklardan Abdurrahman Yaprak'ın avukatı Cengiz Erkoyuncu ise Bekir Kaya ve grubunun yağmaya teşebbüs suçunu işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu savundu.

Erkoyuncu, Kaya ve grubunun olay günü balık haline bir plan dahilinde geldiğini iddia ederek, "Hakan Kahraman'ın telefon analizlerinde ortaya çıkan silah edinme çabaları, planlanan yağmanın işaretidir. Bekir Kaya'nın kendisinden haraç istediğini söyleyen tanık Yusuf Ş. ve yeğeni de bu durumun ispatlarındandır." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen, balık halinde mısır unu satan Niyaz Tatlı da olaydan bir gün önce sanık Bekir Kaya'nın ve yanında 3-4 kişi ile balık haline geldiğini söyledi.

Tatlı, "Ertesi gün ben balık almaya Yusuf Ş'nin iş yerine gittiğimde oradaki esnaftan, Bekir'in Yusuf'tan 100 bin lira istediğini duydum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Uğur Hamarat'ın tahliyesine, tutuksuz sanık Ziya Korkmaz'ın tutuklanmasına, duruşmaya katılmadığı tespit edilen sanık Ertuğrul Erdoğan hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki balık halinde 5 Şubat 2021'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklu bulunan 13 sanık hakkında dava açılmıştı.