İsmi henüz öğrenilemeyen biçerdöver operatörü, Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki 20 dekarlık tarladaki buğdayı hasat edip, 8 ton buğdayı tarla sahibi olduğunu belirten İsmet M'ye teslim etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı - Son Dakika

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