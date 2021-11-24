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Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

24.11.2021 13:39
Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

Son dakika haber: Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.

Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.

İlçenin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bir kadının D-300 kara yolunda hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cennet Kılınç'ın (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından kadının cesedi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kadının ölüm nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

Hisarcık, Jandarma, Yeniköy, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu - Son Dakika


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