Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

Son dakika haber: Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.

Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı. İlçenin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bir kadının D-300 kara yolunda hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cennet Kılınç'ın (88) hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından kadının cesedi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kadının ölüm nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Son Dakika

Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Sevgilisi öldürüp videosunu çekti! Bir de mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu

Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi

"Saçımı tarayacağım" diye girdiği berberden 2 bin 400 liralık tıraş makinesi çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek