Son dakika! Konya'da birinci kattaki evinin penceresinden düşen yatalak hasta öldü - Son Dakika

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Belen Sokak'taki bir apartmanın birinci katında aileyesiyle yaşayan ve yatalak hasta olduğu belirtilen Duran Tuncer (74), yatağının yanındaki pencereden dışarıya bakmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:41

Kaynak: AA

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