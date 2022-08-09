Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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