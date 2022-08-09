Son Dakika | Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son Dakika | Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

09.08.2022 16:58
Son Dakika | Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Konya'da bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Konya'da bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Konya- Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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