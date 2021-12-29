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Son Dakika | Konya'da çoban kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da çoban kavgasında 1 kişi öldü

29.12.2021 18:14
Son Dakika | Konya'da çoban kavgasında 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Konya'nın Yunak ilçesinde, hayvan otlatan çobanlar arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde, hayvan otlatan çobanlar arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhammed Mehdi Ertürk (21), Eşme Mahallesi'ndeki Eşme Yaylası yakınlarındaki meraya koyunlarını otlatmaya gitti.

Ertürk ile aynı meraya koyun otlatmaya gelen Şahin Demir (37) arasında mera anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Şahin Demir, Ertürk'ü kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ertürk'ü Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ertürk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer çoban Şahin Demir hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika | Konya'da çoban kavgasında 1 kişi öldü

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Şahin Demir, Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da çoban kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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