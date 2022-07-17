Konya- Antalya kara yolunda Tınaztepe mevkisindeki bir dinlenme tesislerinde saat 06.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müşteriler ve çalışanlar tesisi tahliye etti. İtfaiye ekipleri tesisi saran alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çalışmasını sürdürürken, çevredeki ilçelerden de takviye ekipler çağrıldı. Müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Seydişehir, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Konya'da dinlenme tesisinde yangın - Son Dakika

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