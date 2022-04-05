Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi

05.04.2022 12:43
Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında alımı-satımı ve ticareti yasak olan türler ile ilgili olarak bir iş yeri, bir ikamet ve bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 5 adet tavus kuşu, 1 adet deve kuşu ele geçirildi.

Şahıslara CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

5 adet tavus kuşu ve 1 adet deve kuşu Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaçakçılık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Konya'da düzenlenen operasyonda tavus kuşu ve deve kuşu ele geçirildi - Son Dakika


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