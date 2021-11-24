Konya'da eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, yerel mahkeme tarafından "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasına Konya Barosu itiraz etti.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, yerel mahkemenin gerekçeli kararını açıkladığını, kararda "sanık Bekir Erkol'un canavarca hisle hareket ettiğini gösterir somut bir delilin olmadığının belirtildiğini" ifade etti.

Aladağ, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürülmesine itiraz etmek için Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurduklarını bildirdi.

Olay ve dava süreci

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Erkol hakkında, "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 25 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 3 çocuk annesi eşini öldüren Bekir Erkol'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza, uygulanan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürülmüştü.???????

Maktulün ailesinin avukatı Bayram Koyuncu da haziran ayında yerel mahkemenin kararına karşı itiraz dilekçesini sunmuştu.