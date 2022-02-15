Üye Girişi
Son dakika: Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika: Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında

15.02.2022 12:04
Son dakika: Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında

Bir son dakika haberine göre Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Ş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Turgut Ş, olay günü eşiyle parka gidip gezdiklerini, daha sonra eve geldiklerini söyledi.

Evde bir anda tartışmaya başladıklarını aktaran Turgut Ş, "Eşim Sevil gözü dönmüş bir halde elinde bıçakla üzerime geldi. Bıçağı bana doğru savurdu. Odada bulunan yatağın altıdaki silahı aldım, hedef gözetmeden ateş ettim. Daha önce tehdit aldığım için silah almıştım. Eşimi öldürme niyetim yoktu. Eşimin öldüğünü görünce de komşuya haber verdim." ifadelerini kullandı.

Çiftin oğulları şikayetçi olmadı

Çiftin oğlu A.Ş. de anne ve babası arasındaki geçimsizlikten haberdar olduğunu belirterek, "Annem babama karşı sürekli hırçın davranıyordu. Olaydan iki hafta önce de babama bıçakla hareket yaptığını görmüştüm. Babamdan şikayetçi değilim." dedi.

Çiftin diğer oğlu A.Ş. ise "Kavgalarına şahit olurdum. Annem, eskiye dair meseleleri unutmaz, o konularla ilgili tartışma çıkarır ve babama küfürler ederdi. Babamdan şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Turgut Ş, (70), merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde 9 Ekim 2021'de tartıştığı eşi Sevil Ş'yi (70) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

YORUMLAR
500

Emekli, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement