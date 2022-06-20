Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika

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