Son dakika: Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı

20.06.2022 13:29
Son dakika: Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı

Son dakika haberler... Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Sabit T, Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine kezzap atıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri zanlıyı, kaçtığı Ilgın ilçesinde gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü
Kaynak: AA

Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:43 İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak
19:27 Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement