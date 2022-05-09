Son Dakika | Konya'da "Fatura" cinayeti...Kiracısını öldürdü - Son Dakika
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Son Dakika | Konya'da "Fatura" cinayeti...Kiracısını öldürdü

09.05.2022 23:43

Bir son dakika haberine göre Konya'da "Fatura" cinayeti.

Konya'da "Fatura" cinayeti...Kiracısını öldürdü

KONYA - Konya'da fatura meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi kiracısını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan F.M. ve oğlu Hüseyin M. ile ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapan arasında faturaları ödemediği iddiası ve sürekli sorunların oluşması nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin M., evinden getirdiği tüfek ile havaya bir el ateş ettikten sonra kiracısı Mevlüt Kapan ve olay yerinde bulunan Mehmet Ali G'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kiracı Mevlüt Kapan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Devlet Hastanesine, parmağından yaralı Mehmet Ali G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevlüt Kapan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, parmağından yaralanan Mehmet Ali G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cinayeti işleyen ev sahibi Hüseyin M. ise karakola giderek suç aleti tüfekle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | Konya'da Fatura cinayeti...Kiracısını öldürdü
Son Dakika | Konya'da Fatura cinayeti...Kiracısını öldürdü
Son Dakika | Konya'da Fatura cinayeti...Kiracısını öldürdü
Son Dakika | Konya'da Fatura cinayeti...Kiracısını öldürdü

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Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Konya'da 'Fatura' cinayeti...Kiracısını öldürdü - Son Dakika


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