Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi

19.03.2021 14:07
Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi, System.String[]

Son dakika haberleri... Konya Valiliği tarafından düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni", Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konya Valiliği tarafından düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni", Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Konya Valiliği'ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, Devlet Övünç Madalyaları tevcih talimatı veren Cumhurbaşkanının selamlarını ileterek madalyanın, millete yapılmış olan fedakarlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu belirterek, "Şehadet kurumu, bizim medeniyetimizde memleketimizin birliğinin bütünlüğünün harcıdır. Memleketimizin birliği bütünlüğü, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisini perçinleyip gelecek nesillere aktaran şehadet kurumudur. Şehadet şerbetini içmiş olan şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz" dedi.

Şükran ifadesi olarak şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendiğini vurgulayan Vali Özkan, "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni; milletimizin, şehadet kurumuna, şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize olan teveccühünün bir ifadesidir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gazilere ve şehit yakınlarına Vahdettin Özkan tarafından Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları tevcih edildi. Törene Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, protokol mensupları, gaziler ile gazi ve şehit yakınları katıldı. - KONYA

Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi
Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi
Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi

Konya Valiliği, Sultan Veled, mevlana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika


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