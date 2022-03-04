Konya Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, kentte geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıyan görüntüler, sürücülerin bilinçlendirilmesi açısından önemli rol oynuyor.
Görüntülerde, kent genelinde meydana gelen kazalardaki en önemli unsurların aşırı hız, geçiş önceliğine uymama, şerit değiştirme hataları dikkati çekiyor.
Takip mesafesinin öneminin de vurgulandığı görüntülerde, kazaların büyük çoğunluğunun mesafeyi iyi ayarlayamamaktan kaynaklandığı görülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Konya'da geçen yıl yaşanan trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı - Son Dakika