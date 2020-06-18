Son dakika! Konya'da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Konya'da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika haberi: Konya'da polis tarafından yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, dokunmatik ekran ve bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika! Konya'da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Konya'da polis tarafından yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, dokunmatik ekran ve bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın sosyal medya hesabında gümrük kaçağı cep telefonu ilanı vermesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlarda 71 gümrük kaçağı cep telefonu ve 43 dokunmatik ekran ele geçirildi. Ayrıca Akşehir ilçesinde bir kişinin kaçak içki sattığının tespit edilmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen adreste yapılan aramada 32 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.


İki olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Konya'da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi         
16:05
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Konya'da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]