Son dakika! Konya'da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da polis tarafından yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, dokunmatik ekran ve bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın sosyal medya hesabında gümrük kaçağı cep telefonu ilanı vermesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlarda 71 gümrük kaçağı cep telefonu ve 43 dokunmatik ekran ele geçirildi. Ayrıca Akşehir ilçesinde bir kişinin kaçak içki sattığının tespit edilmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen adreste yapılan aramada 32 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.



İki olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA